Главная » Новости



5:00, 10 октября 2023 года Орловцам рассказали секрет диетического салата Рецептом ПП-салата с кальмаром поделилась повар Наталья Кубрина.





Правильное питание - залог здоровья, долголетия и хорошего самочувствия. Оно оказывает существенное влияние на состояние волос, кожи и фигуры, поэтому пп-рецепты становятся с каждым годом все популярнее. Мы решили поделиться с вами рецептом салата с кальмаром.



Для этого понадобится:



- Кальмары-150 гр; - Яйца вареные-2 шт; - Свежий огурец-1 шт; - Зеленый лук- пучок; - Соль- по вкусу;

- Натуральный йогурт (для заправки) - 2-3 ст.л. Приготовление:

Предварительно отваренные кальмары нарезать и обжарить в течение пары минут на сковороде, смазанной маслом. Огурец и яйца нарезать. Лук измельчить. Добавить соль и заправить салат йогуртом.



Приятного аппетита!





Александра Бахтина



