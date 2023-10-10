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5:00, 10 октября 2023 года

Орловцам рассказали секрет диетического салата

Рецептом ПП-салата с кальмаром поделилась повар Наталья Кубрина.


Правильное питание - залог здоровья, долголетия и хорошего самочувствия. Оно оказывает существенное влияние на состояние волос, кожи и фигуры, поэтому пп-рецепты становятся с каждым годом все популярнее. Мы решили поделиться с вами рецептом салата с кальмаром.

Для этого понадобится: 

- Кальмары-150 гр;
- Яйца вареные-2 шт;
- Свежий огурец-1 шт;
- Зеленый лук- пучок;
- Соль- по вкусу;
- Натуральный йогурт (для заправки) - 2-3 ст.л.
 
Приготовление:

Предварительно отваренные кальмары нарезать и обжарить в течение пары минут на сковороде, смазанной маслом. Огурец и яйца нарезать. Лук измельчить. Добавить соль и заправить салат йогуртом.

Приятного аппетита! 



Александра Бахтина
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