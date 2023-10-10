Орловцев пригласили посоревноваться в сборе макулатуры
С 10 октября по 15 ноября проходит всероссийская акция "БумБатл".
Фото: архив "Вести-Орел"
Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема" с 10 октября по 15 ноября проводит масштабную всероссийскую акцию по сбору макулатуры "БумБатл". Поучаствовать пригласили и орловцев.
Места сбора макулатуры в Орле: ул. Октябрьская, д. 30; Московское ш., д. 137; ул. 1-я Посадская, д. 14; пер. Трамвайный, д. 1. График работы: понедельник – пятница, 09:00 – 18:00, перерыв 13:00 – 14:00.
Регистрация открыта. Соревнования организованы как в личном, так и в командном зачетах.
Каждый участник получит подарок. Подробности – на сайте акции.