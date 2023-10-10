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12:30, 10 октября 2023 года

Орловцев пригласили посоревноваться в сборе макулатуры

С 10 октября по 15 ноября проходит всероссийская акция "БумБатл".

Фото: архив "Вести-Орел"

Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема" с 10 октября по 15 ноября проводит масштабную всероссийскую акцию по сбору макулатуры "БумБатл". Поучаствовать пригласили и орловцев.

Места сбора макулатуры в Орле: ул. Октябрьская, д. 30; Московское ш., д. 137; ул. 1-я Посадская, д. 14; пер. Трамвайный, д. 1. График работы: понедельник – пятница, 09:00 – 18:00, перерыв 13:00 – 14:00.

Регистрация открыта. Соревнования организованы как в личном, так и в командном зачетах.

Каждый участник получит подарок. Подробности – на сайте акции.


Артем Ежаков
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