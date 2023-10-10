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11:00, 10 октября 2023 года Орловчанка стала бизнес-леди благодаря соцконтракту Диана Жаворонкова открыла кабинет косметологии.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Орловцы активно продолжают оформлять соцконтракт для ведения бизнеса. Диана Жаворонкова собрала все необходимые документы и получила 250 тысяч.



Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", на эти деньги девушка смогла закупить для своего дела два косметологических аппарата, профессиональное оборудование, кушетку, лампы, сухожар, стул для мастера и все необходимые косметические средства.



Для заключения социального контракта требуется минимальный пакет документов, сама процедура занимает очень короткие сроки. При этом гражданин может получить ощутимую помощь от государства на безвозмездной основе.





Александра Бахтина



