Орловчанка стала бизнес-леди благодаря соцконтракту
Диана Жаворонкова открыла кабинет косметологии.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Орловцы активно продолжают оформлять соцконтракт для ведения бизнеса. Диана Жаворонкова собрала все необходимые документы и получила 250 тысяч.
Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла",наэти деньги девушка смогла закупить для своего дела два косметологических аппарата, профессиональное оборудование, кушетку, лампы, сухожар, стул для мастера и все необходимые косметические средства.
Для заключения социального контракта требуется минимальный пакет документов, сама процедура занимает очень короткие сроки. При этом гражданин может получить ощутимую помощь от государства на безвозмездной основе.