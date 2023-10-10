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3:00, 10 октября 2023 года Юные орловцы дважды обыграли рязанских хоккеистов Матчи прошли в рамках первенства ЦФО.
Фото: архив "Вести-Орел"
Юные орловские хоккеисты набрали очки в первенстве ЦФО. Хоккеисты "Ледового поколения" 2010-го года рождения провели на выезде два матча с рязанским "Айсбергом". Обе игры завершились в пользу нашей команды.
Первая встреча закончилась со счетом 6:4, вторая – 9:5. Следующие игры наша команда проведет 21 и 22 октября. Орловцы примут воронежский "Буран". Анастасия Дорохова
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