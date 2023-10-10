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1:30, 10 октября 2023 года В России может появиться бонусная карта для молодежи В придачу к Пушкинской предложено создать Чеховскую.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Госдуме предложили ввести новую бонусную карту для школьников – Чеховскую. Она будет рассчитана на ребят с 5 по 11 классы, на студентов вузов и колледжей.



Суть проекта в том, что карта станет своеобразным персональным кошельком, а электронные деньги можно будет заработать победами в олимпиадах, конкурсах или участием в культурных и благотворительных проектах. За каждый начислят баллы. Их можно будет обменять, например, на оплату онлайн-курсов обучения.





