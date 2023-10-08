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16:14, 8 октября 2023 года В Орловской области выпал первый снег Снежного покрова ждать пока рано.





Видео: Ольга Супонева

8 октября в Орловской области выпал первый снег. Так как на улице стоит плюсовая температура, он быстро тает. Водителям стоит быть особенно осторожными на дорогах в связи с такой погодой.



Со среды, 11 октября, станет теплее. По данным сайта Гисметео, до воскресенья столбик термометров будет превышать отметку в 10 градусов тепла. Днем 15 октября синоптики прогнозируют 18 градусов тепла.





Артем Ежаков



