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16:14, 8 октября 2023 года
В Орловской области выпал первый снегСнежного покрова ждать пока рано.
Видео: Ольга Супонева
8 октября в Орловской области выпал первый снег. Так как на улице стоит плюсовая температура, он быстро тает. Водителям стоит быть особенно осторожными на дорогах в связи с такой погодой.
Со среды, 11 октября, станет теплее. По данным сайта Гисметео, до воскресенья столбик термометров будет превышать отметку в 10 градусов тепла. Днем 15 октября синоптики прогнозируют 18 градусов тепла.
Артем Ежаков
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