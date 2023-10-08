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16:00, 8 октября 2023 года Циклон "Патрик" повалил шесть деревьев в Орловской области Аварийные работы продолжаются.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области идет мощный циклон "Патрик". Как сообщили "Вести-Орел" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, ветер повалил в регионе шесть деревьев.



В Орле на улице Комсомольской сук упал на контактную сеть. Также в областной столице спасатели выезжали на улицу Колхозную, где дерево упало на проезжую часть. На Московском шоссе дерево упало на четыре машины.







В деревне Головлево дерево рухнуло на автомобиль. В поселке Россошенский – на дорогу. В Хотынце дерево упало на забор на улице Привокзальной.

Во всех случаях падения деревьев никто не пострадал.



В Болховском, Мценском и Краснозоренском районах ветер повредил кровли нескольких домов.



Аварийные работы по восстановлению электроэнергии продолжаются. Ранее губернатор Андрей Клычков сообщил, что отключение зафиксировано в 259 населенных пунктах.





Артем Ежаков



