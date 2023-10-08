В 259 населенных пунктах Орловской области зафиксировано отключение электроэнергии
В регионе устраняют последствия циклона "Патрик".
Фото: архив "Вести-Орел"
Через Орловскую область проходит циклон "Патрик". Как сообщил губернатор Андрей Клычков, обрывал ЛЭП и валил деревья.
Отключение энергии зафиксировано в 259 населенных пунктах. Больше всего пострадали Болховский, Покровский и Кромской районы, а также Орловский округ.
Восстановительные работы продолжаются. В процессе занято 28 бригад. Все работы находятся под контролем главы региона. По его поручению ремонт продлится до полного возобновления электроснабжения.
Сообщить об отсутствии света и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону колл-центра "Россети" 8-800-220-0-220.
Орловцев призывают соблюдать осторожность и не прикасаться к оборванным проводам.