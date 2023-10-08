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17:00, 8 октября 2023 года Орловские аграрии принимают поздравления с профессиональным праздником 8 октября отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают орловские аграрии. Порядка 16 тысяч человек в регионе можно поздравить с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.



По данным Орелстата, сегодня сельское хозяйство региона включает в себя 538 организаций, 346 индивидуальных предпринимателей и 875 крестьянско-фермерских хозяйств, а также личные подсобные хозяйства граждан.



В прошлом году хозяйствами всех категорий собрано 3,9 миллиона тонн зерна и два миллиона тонн сахарной свеклы. Успешным год стал и для животноводства: 270 тысяч тонн скота и птицы на убой, 162 тысячи тонн молока и почти 57 миллионов штук яиц.





Артем Ежаков



