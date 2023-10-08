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15:00, 8 октября 2023 года Солнце помешает орловцам смотреть телевизор Всему виной осенняя интерференция.



Фото: архив "Вести-Орел"

До 21 октября в Орловской области возможны помехи в телевещании из-за солнечной интерференции. Об этом сообщает региональный информационный портал. Помехи ожидаются в интервале с 10:52 до 12:42. Они могут занять от нескольких секунд до пяти минут и проявиться в виде кратковременного "замерзания" или пропадания картинки, ее распада на пиксели.



График моментов интерференции и возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм публикуется на сайте РТРС в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в кабинете телезрителя.





Артем Ежаков



