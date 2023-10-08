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14:00, 8 октября 2023 года В Орловской области реконструируют мост через Кшень В этом году подготовят проектно-сметную документацию.



Фото: архив "Вести-Орел"

На автодороге Ливны – Навесное реконструируют мост через реку Кшень. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Соответствующее постановление правительства области уже подписано. Стоимость проекта оценивается в 636 миллионов рублей. В этом году подготовят проектно-сметную документацию. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2025 год.





Артем Ежаков



