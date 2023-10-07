В Орле пополнился автопарк "Спецавтобазы"

Правительство Москвы передало Орлу 23 машины.

Достаточное количество спецмашин в арсенале МБУ «Спецавтобаза» – одно из важнейших условий чистоты и порядка на городских улицах.

Как сообщает пресс-служба правительства, в прошлом году автопарк предприятия пополнили 33 единицы техники, ещё 17 – в этом. А накануне правительство Москвы передало Орлу ещё 23 машины: для зимнего и летнего содержания города, в том числе для уборки тротуаров.



В ближайший месяц специалисты проведут их техосмотр и ,если необходимо, ремонт. А уже этой зимой машины выйдут на орловские улицы для содержания УДС.