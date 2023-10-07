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18:00, 7 октября 2023 года

В Орловской области стало больше предпринимателей благодаря соцконтракту

С начала года соцконтракт заключили 990 орловцев.


В Орловской области большее число соцконтрактов заключается по направлению предпринимательской деятельности. По информации Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, по состоянию на 5 октября соцконтракт заключили 990 орловцев с начала 2023 года.

Как сообщает пресс-служба правительства, из общего числа жителей региона, заключивших социальный контракт в 2023 году, больше всего по направлению «Предпринимательская деятельность» их 438. По направлению «Поиск работы» заключили соцконтракт 343 человека. По направлению «Ведение личного подсобного хозяйства» - 75 и 134 - по направлению «Трудная жизненная ситуация».

«На сегодняшний день соцконтракт - это некий глоток воздуха для целого ряда категорий людей. Это и люди, кто захотел заниматься бизнесом, это люди с невысоким уровнем дохода и люди, нацеленные на поиск работы», - подчеркнул Губернатор Орловской области Андрей Клычков.

 




Александра Бахтина
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