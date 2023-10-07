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17:00, 7 октября 2023 года В Орловской области благоустроили больше 45 общественных территорий До исполнения плана благоустройства остаются ещё две территории.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о работе по благоустройству общественных территорий в регионе в 2023 году.



«Идём в плане. Из 48 запланированных в 2023 году завершены работы на 45 объектах, 44 из которых прошли через пристальный контроль жителей. И это включение простых людей в процесс оценки работы строителей не даром называется «народной приемкой», - отметил глава региона.



Как сообщает пресс-служба правительства, до исполнения плана благоустройства остаются ещё две территории в пгт. Хотынец и Орловском муниципальном округе. Работы в фазе завершения.





Александра Бахтина



