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5:00, 8 октября 2023 года Орловцам рассказали рецепт полезного завтрака Секретом приготовления вафель с зеленью поделилась кондитер Наталья Кубрина.





Воздушные вафли с зеленью, которые идеальны на завтрак, особенно если подать со слабосоленой рыбкой и яйцом - пашот. Еще подойдет в качестве перекуса, потому что они хороши и в холодном и в горячем виде.



Для приготовления понадобится:



- 300 г молока, - 50 г сливочного масла, - 400 г картофельного пюре, - 160 г муки,

- 4 яйца, - 6 шт яичных белков,

- соль.



Способ приготовления:



Разогрейте молоко с сливочным маслом, выложите пюре в глубокий сотейник. Поставьте все на медленный огонь. Влейте теплое молоко, добавьте просеянную муку. Перемешивайте, пока тесто не станет однородным и не примет форму шара. Снимите с огня и переложите в глубокую миску. Очень хорошо мешая венчиком, вводите по одному яйцу, каждый раз хорошо перемешивая. Затем добавьте мелко нарезанную зелень. И в конце аккуратно введите взбитые белки с щепоткой соли. В этот момент лучше всего замешивать силиконовой лопаткой, как бисквитное тесто. Выпекайте в вафельнице.

- 50 гпетрушки,- соль.





Александра Бахтина



