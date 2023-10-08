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5:00, 8 октября 2023 года

Орловцам рассказали рецепт полезного завтрака

Секретом приготовления вафель с зеленью поделилась кондитер Наталья Кубрина.


Воздушные вафли с зеленью, которые идеальны на завтрак, особенно если подать со слабосоленой рыбкой и яйцом - пашот. Еще подойдет в качестве перекуса, потому что они хороши и в холодном и в горячем виде. 

Для приготовления понадобится:

- 300 г молока,
- 50 г сливочного масла,
- 400 г картофельного пюре,
- 160 г муки,
- 4 яйца,
- 6 шт яичных белков,
- 50 гпетрушки,
- соль. 

Способ приготовления: 

Разогрейте молоко с сливочным маслом,  выложите пюре в глубокий сотейник. Поставьте все на медленный огонь. Влейте теплое молоко, добавьте просеянную муку. Перемешивайте, пока тесто не станет однородным и не примет форму шара. Снимите с огня и переложите в глубокую миску. Очень хорошо мешая венчиком, вводите по одному яйцу, каждый раз хорошо перемешивая. Затем добавьте мелко нарезанную зелень. И в конце аккуратно введите взбитые белки с щепоткой соли. В этот момент лучше всего замешивать силиконовой лопаткой, как бисквитное тесто. Выпекайте в вафельнице.
 
 



Александра Бахтина
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