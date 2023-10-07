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19:00, 7 октября 2023 года Орловская больница им. С.П.Боткина провела выездную диспансеризацию детей и подростков Ребят осматривали в Сосковской районной больнице.





Орловская больница им. С.П.Боткина провела выездную диспансеризацию детей и подростков в Сосковской районной больнице. Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла" детей осматривали эндокринолог, невролог, ортопед, детский хирург и уролог. В этом году это уже второй выезд специалистов на базе поликлиники. По его итогам врачи осмотрели 129 детей. Дети и подростки с вновь выявленной патологией были взяты на дальнейшее диспансерное наблюдение.





Александра Бахтина



