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19:00, 7 октября 2023 года

Орловская больница им. С.П.Боткина провела выездную диспансеризацию детей и подростков

Ребят осматривали в Сосковской районной больнице.


Орловская больница им. С.П.Боткина провела выездную диспансеризацию детей и подростков в Сосковской районной больнице.
 
Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла" детей осматривали эндокринолог, невролог, ортопед, детский хирург и уролог.
 
В этом году это уже второй выезд специалистов на базе поликлиники. По его итогам врачи осмотрели 129 детей. Дети и подростки с вновь выявленной патологией были взяты на дальнейшее диспансерное наблюдение.



Александра Бахтина
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