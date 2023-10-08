Стало известно, какие преимущества при поступлении получают олимпиадники

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3:00, 8 октября 2023 года
Стало известно, какие преимущества при поступлении получают олимпиадникиПобедители и призёры всероссийской олимпиады школьников могут поступить в вуз без вступительных экзаменов
Победители и призёры всероссийской олимпиады школьников могут поступить в вуз без вступительных экзаменов, а иногда ещё и получить вознаграждение, которое определяют региональные власти.
Как сообщает портал объясняем.рф, важно, чтобы профиль олимпиады совпадал с направлением, куда поступает абитуриент. Например, не получится поступить на журфак, выиграв олимпиаду по биологии.
При этом сдать ЕГЭ нужно будет только по базовым предметам — для получения аттестата.
Александра Бахтина