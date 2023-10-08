Стало известно, какие преимущества при поступлении получают олимпиадники

Победители и призёры всероссийской олимпиады школьников могут поступить в вуз без вступительных экзаменов

Как сообщает портал объясняем.рф, важно, чтобы профиль олимпиады совпадал с направлением, куда поступает абитуриент. Например, не получится поступить на журфак, выиграв олимпиаду по биологии.

При этом сдать ЕГЭ нужно будет только по базовым предметам — для получения аттестата.