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3:00, 8 октября 2023 года

Стало известно, какие преимущества при поступлении получают олимпиадники

Победители и призёры всероссийской олимпиады школьников могут поступить в вуз без вступительных экзаменов


Победители и призёры всероссийской олимпиады школьников могут поступить в вуз без вступительных экзаменов, а иногда ещё и получить вознаграждение, которое определяют региональные власти.

Как сообщает портал объясняем.рф, важно, чтобы профиль олимпиады совпадал с направлением, куда поступает абитуриент. Например, не получится поступить на журфак, выиграв олимпиаду по биологии.

При этом сдать ЕГЭ нужно будет только по базовым предметам — для получения аттестата.




Александра Бахтина
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