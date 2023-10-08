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1:00, 8 октября 2023 года Орловцам рассказали, положена ли компенсация при утечки персональных данных Новости о массовых утечках персональных данных появляются всё чаще.





Новости о массовых утечках персональных данных появляются всё чаще. Если и вы столкнулись с такой ситуацией, то знайте, что пострадавшие могут получить компенсацию за это. Подобную инициативу недавно поддержало Правительство.



Как рассказали на портале объясняем.рф, теперь компания, услугами которой вы пользовались, при утечке личной информации должна сама сообщить об этом своим клиентам.



После того как компания уведомит вас о сливе данных, в течение 15 рабочих дней вы сможете подать заявку на возмещение ущерба на «Госуслугах».Затем в течение 20 рабочих дней организация рассчитает выплату и направит через «Госуслуги» вам своё предложение





Александра Бахтина



