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12:00, 8 октября 2023 года

Бойцы СВО поблагодарили Троицкий храм Орла

Прихожане передали военным необходимое по запросу.

Фото: Орловская митрополия

Приход передал нашим воинам квадрокоптер, который помогли приобрести благодетели Троицкого храма. Дрон необходим солдатам при выполнении боевых задач.

В ответ бойцы прислали видеоролик со словами благодарности в адрес настоятеля храма протоиерея Андрея Михалева и прихожан.

Как сообщает Орловская митрополия, на днях в Троицком храме получили благодарность и от военных медиков. Они поблагодарили приходское пошивочное подразделение "Стерильность — фронту" за постоянную поставку в госпитали перевязочных материалов.



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Александра Бахтина
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