Бойцы СВО поблагодарили Троицкий храм Орла

Прихожане передали военным необходимое по запросу.
Фото: Орловская митрополия
Приход передал нашим воинам квадрокоптер, который помогли приобрести благодетели Троицкого храма. Дрон необходим солдатам при выполнении боевых задач.
В ответ бойцы прислали видеоролик со словами благодарности в адрес настоятеля храма протоиерея Андрея Михалева и прихожан.
Как сообщает Орловская митрополия, на днях в Троицком храме получили благодарность и от военных медиков. Они поблагодарили приходское пошивочное подразделение "Стерильность — фронту" за постоянную поставку в госпитали перевязочных материалов.