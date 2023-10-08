Главная » Новости



11:00, 8 октября 2023 года В Орловской области установили бюст Героя Советского Союза В Ливенском районе увековечили память Михаила Павлова.



Фото: правительство Орловской области

6 октября в Ливенском районе на территории Успенской СОШ им. В. Н. Мильшина был установлен бюст Героя Советского Союза Михаила Никитовича Павлова.



Как сообщает пресс-служба правительства, увековечение памяти Героя произошло в день 80-летия совершенного им подвига. 6 октября 1943 г. штурман, выполняя задание командования по уничтожению боевой техники и живой силы противника, совершил 213-й боевой вылет. Он стал для него последним: подбитый в бою самолет по возвращении на базу взорвался, экипаж погиб.



Михаил Павлов ушел из жизни в 24 года кавалером двух орденов Красного Знамени, ордена Ленина. Спустя несколько месяцев после гибели ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Он похоронен на территории Украины.





Александра Бахтина



