воскресенье 8.10.2023 13:40:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

11:00, 8 октября 2023 года

В Орловской области установили бюст Героя Советского Союза

В Ливенском районе увековечили память Михаила Павлова.

Фото: правительство Орловской области

6 октября в Ливенском районе на территории Успенской СОШ им. В. Н. Мильшина был установлен бюст Героя Советского Союза Михаила Никитовича Павлова.

Как сообщает пресс-служба правительства, увековечение памяти Героя произошло в день 80-летия совершенного им подвига. 6 октября 1943 г. штурман, выполняя задание командования по уничтожению боевой техники и живой силы противника, совершил 213-й боевой вылет. Он стал для него последним: подбитый в бою самолет по возвращении на базу взорвался, экипаж погиб.

Михаил Павлов ушел из жизни в 24 года кавалером двух орденов Красного Знамени, ордена Ленина. Спустя несколько месяцев после гибели ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Он похоронен на территории Украины.


Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.