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7:00, 8 октября 2023 года В Орловской области работает горячая линия по вопросам гриппа и ОРВИ На этой неделе в нашем регионе зарегистрировано 7 тысяч случаев заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями.





В регионе до 13 октября будет работать горячая линия, номера телефонов на сайте Роспотребнадзора.



Специалисты расскажут все о действии вакцины и том как она работает. На этой неделе в нашем регионе зарегистрировано 7 тысяч случаев заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями. Решение привиться приняли 19 % населения Орловщины.





Александра Бахтина



