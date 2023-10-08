В Орловской области работает горячая линия по вопросам гриппа и ОРВИ
На этой неделе в нашем регионе зарегистрировано 7 тысяч случаев заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями.
В регионе до 13 октября будет работать горячая линия, номера телефонов на сайте Роспотребнадзора.
Специалисты расскажут все о действии вакцины и том как она работает. На этой неделе в нашем регионе зарегистрировано 7 тысяч случаев заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями. Решение привиться приняли 19 % населения Орловщины.