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19:00, 8 октября 2023 года

Орловщина доставила стройматериалы для ремонта школы в ЛНР

Груз передали главы Залегощенского и Верховского районов.

Фото: Газета "Маяк"

Главы Залегощенского и Верховского районов Валерий Замуруев и Виктор Гладских доставили первый гуманитарный груз в Луганскую Народную Республику.

Орловщина взяла шефство над Троицким районом ЛНР. Залегощенский и Верховский районы закреплены за Тимоновским сельским поселением.

Как сообщает районная газета "Маяк" был сформирован гуманитарный груз на сумму свыше 400 тыс. рублей. Согласно заявке закупили стройматериалы для ремонта школы. Также приобрели газовый котел и газовый анализатор.


Александра Бахтина
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