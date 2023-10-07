В Орловской области увеличилось производство оконных блоков

Почти 30 тысяч квадратных метров оконных блоков изготовлено только в прошедшем августе.



Почти 30 тысяч квадратных метров оконных блоков изготовлено только в прошедшем августе – это превышает прошлогодний показатель на 22,5%.



Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла" 90 процентов производства приходится на малые предприятия.