В Орловской области увеличилось производство оконных блоков
Почти 30 тысяч квадратных метров оконных блоков изготовлено только в прошедшем августе.
В Орловской области увеличилось производство оконных блоков. В январе-августе 2023 года произведено 168 тысяч квадратных метров пластиковых оконных блоков – что на 10,4% выше, чем в январе-августе предыдущего года.
Почти 30 тысяч квадратных метров оконных блоков изготовлено только в прошедшем августе – это превышает прошлогодний показатель на 22,5%.
Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла" 90 процентов производства приходится на малые предприятия.