В Орловской поликлинике №3 продолжается ремонт

Работы ведут в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения»

Обновление проходит в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла" в настоящее время ведется ремонт кровли. Помимо этого, работы включают устройство «мокрого» фасада для улучшения внешнего вида поликлиники и полную замену системы отопления.



Рабочие бригады меняют все коммуникации, включая водопроводные и электрические сети. Внутри помещений подходят к концу отделочные работы.

Также будет заменена вентиляционная система – сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.