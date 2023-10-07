В Орловской поликлинике №3 продолжается ремонт

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15:00, 7 октября 2023 года
В Орловской поликлинике №3 продолжается ремонтРаботы ведут в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения»
В поликлинике №3 города Орла продолжаются ремонтные работы.
Обновление проходит в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла" в настоящее время ведется ремонт кровли. Помимо этого, работы включают устройство «мокрого» фасада для улучшения внешнего вида поликлиники и полную замену системы отопления.
Рабочие бригады меняют все коммуникации, включая водопроводные и электрические сети. Внутри помещений подходят к концу отделочные работы.
Также будет заменена вентиляционная система – сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.
Александра Бахтина