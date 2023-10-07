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23:00, 6 октября 2023 года Орловская делегация поучаствовала в III международной олимпиаде по финансовой безопасности Ее финальный этап прошел со 2 по 6 октября в центре "Сириус".



Фото: ОГУ имени И. С. Тургенева

7 экспертов и 8 студентов из Орловского госуниверситета поучаствовали в III Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Программа мероприятия включала в себя порядка 60 различных активностей, в том числе интерактивные мастерские, панельные дискуссии и мастер-классы, экономические конкурсы.



Команда преподавателей Института экономики и управления организовала игру "Пойми меня, если сможешь". С помощью речи, рисунка и пантомимы участникам нужно было объяснить термины, зашитые в Единой рамке компетенций по финансовой грамотности и связанные с финансовой безопасностью.

"Также орловцы приняли участие в заседании Совета Международного сетевого института в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Преподаватели Института экономики и управления Людмила Попова, Ирина Маслова, Ирина Коростелкина получили Почетные грамоты за вклад в развитие Международного сетевого института Росфинмониторинга", – сообщает региональный информационный портал.





Артем Ежаков



