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10:00, 7 октября 2023 года Сенатор Вадим Соколов ознакомился с работой орловского филиала фонда "Защитники Отечества" Обсуждалось оказание помощи участникам СВО.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Сенатор Совета Федерации Вадим Соколов провел рабочую встречу в орловском филиале фонда "Защитники Отечества". Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится пакет федеральных законов о социальных гарантиях для участников СВО, в связи с чем сенаторам поручено обсудить наиболее острые вопросы, которые нуждаются в законодательном оформлении.

"Мы обсудили целый круг вопрос, касающихся самых различных форм поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Прозвучавшие предложения будут внимательно рассмотрены, обобщены и направлены в профильный комитет Совета Федерации", –цитирует Вадима Соколова тг-канал "Телеграммы из Орла".





Артем Ежаков



