38 орловцев заразились болезнью Лайма

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9:00, 7 октября 2023 года
38 орловцев заразились болезнью ЛаймаНесмотря на холода, клещи продолжают кусать жителей региона.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области продолжается сезон активности клещей. В этом году к медикам с укусами паразитов обратились 2171 человек, включая 778 детей. У 38 взрослых подтвердился иксодовый клещевой боррелиоз.
Сотрудники Роспотребнадзора напоминают: при обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к медикам, даже клещ снят самостоятельно. Только врач может решить, нужно ли назначать лечение.
Артем Ежаков
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