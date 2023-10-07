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11:00, 7 октября 2023 года

Двое орловцев прокатились на машине приятеля и заработали уголовное дело

Мужчинам вменяют угон.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области раскрыли угон "Пежо". Хозяин иномарки рассказал, что во время пропажи машины отсутствовал, а ключи были в замке зажигания. Позднее иномарку нашли брошенной на проселочной дороге.

Как сообщили в региональном УМВД, подозреваемыми стали приятели потерпевшего. Они знали, что их друг уехал, и хотели съездить на его машине в соседний район. Покатавшись по району, "Пежо" заглохла. Молодые люди оставили ее и ушли.

Скорее всего, окончания расследования фигуранты будут ждать под подпиской о невыезде – следствие ходатайствует об этой мере пресечения.


Артем Ежаков
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