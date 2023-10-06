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16:20, 6 октября 2023 года Семь человек погибли в "пьяных" ДТП в Орловской области Как отмечают в орловском наркодиспансере, количество нетрезвых водителей уменьшается.







За этот год нетрезвые водители попали в 56 ДТП. Эти аварии унесли семь жизней. Травмы получили 72 человека.



Дорожные инспекторы регулярно выходят в рейды против пьяных водителей. В первый раз наказанием станет штраф и лишение прав на полтора – два года. Во второй раз – уголовная ответственность. Орловцы, опрошенные ГТРК "Орел", выступают за ужесточение наказания.



Как отмечают в орловском наркодиспансере, количество нетрезвых водителей уменьшается. Но вот баланс смещается – от алкоголя к наркотическим веществам.





Мария Семак



