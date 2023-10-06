Семь человек погибли в "пьяных" ДТП в Орловской области
Как отмечают в орловском наркодиспансере, количество нетрезвых водителей уменьшается.
За этот год нетрезвые водители попали в 56 ДТП. Эти аварии унесли семь жизней. Травмы получили 72 человека.
Дорожные инспекторы регулярно выходят в рейды против пьяных водителей. В первый раз наказанием станет штраф и лишение прав на полтора – два года. Во второй раз – уголовная ответственность. Орловцы, опрошенные ГТРК "Орел", выступают за ужесточение наказания.
Как отмечают в орловском наркодиспансере, количество нетрезвых водителей уменьшается. Но вот баланс смещается – от алкоголя к наркотическим веществам.