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18:00, 6 октября 2023 года Двум орловским педагогам заплатят по полмиллиона рублей Это награда за достижения в педагогической деятельности.



Фото: архив "Вести-Орел"

Преподаватель Орловской детской музыкальной школы №1 имени Калинникова Ирина Хрисаниди и преподаватель Детской школы искусств имени Балакирева Анастасия Горлина отмечены премиями Министерства культуры РФ. За достижения в педагогической деятельности им заплатят по 500 тысяч рублей, сообщает региональный информационный портал.



Всего в конкурсе участвовали 565 человек. Лауреатами стали представители более 50 регионов страны.



Жюри оценивало наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников и опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях.





Артем Ежаков



