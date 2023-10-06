9 октября в Орловской области ждут первый снег

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17:30, 6 октября 2023 года
9 октября в Орловской области ждут первый снегВ регионе наступило похолодание.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области наступило похолодание. Виной тому несколько "коротких" циклонов с холодным арктическим воздухом, сообщает региональный гидрометцентр.
7 октября в регионе пройдут дожди. Порывы ветра местами будут достигать от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем от 9 до 14 градусов.
8 октября также ожидаются дожди. Ветер немного ослабнет. Порывы местами составят до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью: от 3 до 8 градусов тепла, днем от 7 до 12 градусов.
А ночью 9 октября в регионе ждут мокрый снег.
Артем Ежаков
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