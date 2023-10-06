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20:30, 6 октября 2023 года Орловские приставы награждены за работу в ДНР Сотрудники УФССП выполняли там особо важные и специальные задачи.



Фото: УФССП России по Орловской области

Орловские приставы награждены почетными грамотами ФССП и памятными подарками за выполнение особо важных и специальных задач на территории Донецкой Народной Республики. Они провели в командировке четыре месяца.



Ведомственные награды коллегам в торжественной обстановке вручила первый замдиректора Федеральной службы судебных приставов – первый заместитель главного судебного пристава Российской Федерации Ольга Помигалова.





Артем Ежаков



