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17:00, 6 октября 2023 года Часть трассы М-2 "Крым" в Орловской области станет четырехполосной Работы должны завершить в ноябре 2025 года.



Фото: архив "Вести-Орел"

15-киломтеровый участок трассы М-2 «Крым, проходящий по Кромскому и Троснянскому районам, станет четырехполосным. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Капремонт должны завершить в ноябре 2025-го года. Сейчас почти завершены работы на пятикилометровом отрезке.



Для жителей близлежащих населенных пунктов устроят тротуары и шесть автобусных остановок с автопавильонами. В деревне Гостомль на пешеходном переходе рядом со школой смонтируют светофор с кнопкой вызова.





Артем Ежаков



