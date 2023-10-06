Часть трассы М-2 "Крым" в Орловской области станет четырехполосной
Работы должны завершить в ноябре 2025 года.
Фото: архив "Вести-Орел"
15-киломтеровый участок трассы М-2 «Крым, проходящий по Кромскому и Троснянскому районам, станет четырехполосным. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Капремонт должны завершить в ноябре 2025-го года. Сейчас почти завершены работы на пятикилометровом отрезке.
Для жителей близлежащих населенных пунктов устроят тротуары и шесть автобусных остановок с автопавильонами. В деревне Гостомль на пешеходном переходе рядом со школой смонтируют светофор с кнопкой вызова.