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14:00, 6 октября 2023 года Под Орлом эвакуировали 16 человек из загоревшегося детского сада ЧП произошло утром 5 октября.



Фото: архив "Вести-Орел"

Накануне утром в коридоре детского сада в поселке Знаменка Орловского муниципального округа загорелась электропроводка. На место были вызваны пожарные. Спасатели эвакуировали из здания 10 детей и шесть взрослых.



В ЧП никто не пострадал. Термические повреждения получил провод. Стены и потолок закопчены на площади в три квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.



По факту пожара прокуратура проводит проверку. Ведомство изучит соблюдение в дошкольном учреждении требований противопожарной безопасности. Также прокуратура даст оценку действиям (бездействию) ответственным за организацию проведения надзора по части соблюдения требований безопасности детей в дошкольных образовательных организациях.





Артем Ежаков



