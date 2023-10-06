Под Орлом эвакуировали 16 человек из загоревшегося детского сада
ЧП произошло утром 5 октября.
Фото: архив "Вести-Орел"
Накануне утром в коридоре детского сада в поселке Знаменка Орловского муниципального округа загорелась электропроводка. На место были вызваны пожарные. Спасатели эвакуировали из здания 10 детей и шесть взрослых.
В ЧП никто не пострадал. Термические повреждения получил провод. Стены и потолок закопчены на площади в три квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.
По факту пожара прокуратура проводит проверку. Ведомство изучит соблюдение в дошкольном учреждении требований противопожарной безопасности. Также прокуратура даст оценку действиям (бездействию) ответственным за организацию проведения надзора по части соблюдения требований безопасности детей в дошкольных образовательных организациях.