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5:00, 7 октября 2023 года На Орловщине снизилось число паразитарных заболеваний Статистику привели в Роспотребнадзоре.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области за восемь месяцев текущего года подтвердилось 479 случаев паразитарных заболеваний. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили в Роспотребнадзоре, ежегодно в регионе фиксируется более 800 случаев паразитарных заболеваний.



В общей структуре преобладают гельминтозы – 75,9% (энтеробиоз, аскаридоз, токсокароз, дирофиляриоз), 1,3% составляют протозоозы (лямблиоз, амебиаз, токсоплазмоз), 22,8% приходятся на микроспорию и чесотку.



Самым распространенным гельминтозом на Орловщине является энтеробиоз. За отчетный период выявлено 357 больных. Наиболее страдают от него дети в возрасте до 14 лет. Также регистрируются ежегодно единичные случаи аскаридоза, токсокароза, дирофиляриоза.





Артем Ежаков



