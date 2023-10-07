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3:00, 7 октября 2023 года В Орловской области участились случаи мошенничества Полицейские призывают жителей региона к бдительности.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине участились случаи мошенничества, сообщает региональный информационный портал. В связи с этим полицейские призывают жителей региона к бдительности. Жителей региона просят не доверять незнакомцам – особенно сообщающим о различных выплатах, обмене и замене денег, подарках.



Также не стоит впускать неизвестных в жилье, не проверив предварительно их документы и не связавшись с организацией или ведомством, откуда они якобы пришли. Не оставляйте гостей без присмотра, закрывайте за ними дверь.



Также орловцев призвали рассказать о правилах профилактики мошенничества своим пожилым родственникам.



В случае любых сомнений можно позвонить в ОВД.





Артем Ежаков



