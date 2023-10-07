В Орловской области участились случаи мошенничества
Полицейские призывают жителей региона к бдительности.
Фото: архив "Вести-Орел"
На Орловщине участились случаи мошенничества, сообщает региональный информационный портал. В связи с этим полицейские призывают жителей региона к бдительности. Жителей региона просят не доверять незнакомцам – особенно сообщающим о различных выплатах, обмене и замене денег, подарках.
Также не стоит впускать неизвестных в жилье, не проверив предварительно их документы и не связавшись с организацией или ведомством, откуда они якобы пришли. Не оставляйте гостей без присмотра, закрывайте за ними дверь.
Также орловцев призвали рассказать о правилах профилактики мошенничества своим пожилым родственникам.