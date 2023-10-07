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1:30, 7 октября 2023 года В России увеличат квоты на обучение участников СВО в вузах Соответствующий вопрос уже прорабатывается.



Фото: архив "Вести-Орел"

В России выделена отдельная квота на обучение участников СВО и членов их семей в вузах. В этом году ей воспользовались 8,5 тысячи человек. Вопрос увеличения этой квоты уже прорабатывается. Соответствующее поручение дал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Также участники СВО и их дети имеют право на перевод с платного обучения на бюджет. В первоочередном порядке студентам предоставляются места в общежитиях, выплачивается стипендия. Поручил Минобрнауки проработать вопрос расширения квот. В частности, разработать механизмы бесплатной подготовки для поступления в вузы, чтобы подтянуть тех, кто решит получить высшее образование", — цитирует вице-премьера сайт "Объясняем.рф".





Артем Ежаков



