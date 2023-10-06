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18:30, 6 октября 2023 года

В Орле поставят в точку в деле о нападении на трех посетителей магазина

На скамье подсудимых оказались два человека.

Фото: архив "Вести-Орел"

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего орловца и его 31-летнего приятеля. Они обвиняются в причинении тяжкого и легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Вину фигуранты признали частично.

Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, в ноябре прошлого года нетрезвые мужчины находились в магазине на улице Генерала Родина. Используя как предлог малозначительный повод, обвиняемые напали на трех человек, включая несовершеннолетнего.
"При совершении преступлений один из обвиняемых в качестве оружия использовал нож, в результате применения которого двоим потерпевшим причинены проникающие колото-резаные ранения в области живота, повлекшие тяжкий вред их здоровью. Еще одному потерпевшему причинена резаная рана бедра, повлекшая легкий вред здоровью", – сообщили в ведомстве.



Артем Ежаков
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