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20:00, 6 октября 2023 года Орловская область доставила гуманитарный груз под Кременную Регион отправил на передовую материалы для строительства блиндажей и 20 тонн воды.





Наш регион продолжает доставку питьевой воды на фронт. Вчера очередной груз питьевой воды был доставлен под Кременную. 20 тонн бутилированной воды были переданы солдатам и офицерам армии России. Общий объем орловских аквапосылок достиг отметки в 650 тонн. По оценке волонтеров, если все орловские автомашины с доставленной на фронт водой выстроить в одну колонну, то такой автопоезд растянется на полкилометра.



Как сообщает пресс-служба правительства, глава региона поблагодарил за помощь жителей области, орловский бизнес, добровольческие и волонтерские сообщества и объединения.





Александра Бахтина



