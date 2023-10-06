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19:00, 6 октября 2023 года

В Орловской области продолжается работа над межвузовским кампусом

Правительство Орловской области продолжает работу над реализацией проекта.


Вопросы реализации этого проекта обсуждались на совещании под председательством заместителя Губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадима Тарасова. Как сообщает пресс-служба правительства, межвузовский кампус общей площадью около 60 тысяч кв. метров объединит студентов и преподавателей шести вузов города.

Он будет построен на базе Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева. На его территории появятся учебно-лабораторный корпус и общежитие на 1500 мест с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом и рекреационными зонами. Рядом появятся универсальные спортивные площадки для занятий игровыми видами спорта и сдачи нормативов.




Александра Бахтина
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