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13:00, 7 октября 2023 года

В Ливнах завершают ремонтные работы на Октябрьском бульваре

Основная часть работ по укладке плитки завершена.

Фото: Телеграм канал "Телеграммы из Орла"

В городе Ливны Орловской области завершаются ремонтные работы на Октябрьском бульваре. Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", основная часть работ по укладке плитки завершена.

Брусчаткой вымощено около 1300 кв. м. Рабочие устанавливают малые архитектурные формы: монтируют теневые навесы, выставочные павильоны и световые инсталляции. По контракту объект планируют сдать до 1 ноября. Сумма работ составила 90 млн. рублей.


Александра Бахтина
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