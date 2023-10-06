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15:30, 6 октября 2023 года Орловские добровольцы помогли семье, пострадавшей от пожара Команда молодежного крыла Народного фронта помогла пострадавшим.





Для них не существует чужих проблем. Орловские добровольцы помогли семье, пострадавшей от пожара. Команда молодежного крыла Народного фронта узнала от уполномоченного по правам ребенка о том, что семья с детьми нуждается в помощи. В результате пожара серьезно пострадали кухня и ванная комната. Волонтеры вместе со своими старшими коллегами помогли отчистить квартиру от сажи и копоти.





Александра Бахтина



