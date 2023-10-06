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12:30, 6 октября 2023 года В Орле начали строить завод по глубокой переработке картофеля В планах - производить до 120 тысяч тонн продукции ежегодно.





Подготовительные работы по строительству завода по глубокой переработке картофеля начались на территории особой экономической зоны "Орёл". В планах - производить до 120 тысяч тонн продукции ежегодно.

Поставляться она будет в рестораны "Вкусно и Точка" Запуск намечен на второй квартал 2025-ого года, а трудоустроиться смогут почти 400 человек. Общий объем инвестиционных вложений составит 17 с половиной миллиардов рублей.





Александра Бахтина



