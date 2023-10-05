Главная » Новости



20:30, 5 октября 2023 года В Орловской области творчески поздравили учителей Профессиональный праздник в регионе отметили 14 тысяч человек.







5 октября в России отмечается День учителя. На Орловщине в этой сфере заняты 14 тысяч человек. В школах региона сегодня прошел день самоуправления.



А в Оптушанской школе прошел товарищеский матч по волейболу между командами учеников и учителей – "Спортивный педсовет" против "Легиона юности". Играли три тайма по 25 очков. Первый и второй остался за старшеклассниками. В последнем же команда учителей собралась и добыла победу у своих младших соперников.





