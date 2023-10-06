Орловские полицейские проводят операцию против нелегалов
Правоохранители уже выявили ряд нарушений миграционного законодательства.
Фото: архив "Вести-Орел"
Сотрудники УМВД, УФСБ, Росгвардии и Следственного комитета по Орловской области проводят второй этап операции "Нелегал – 2023". Целью акции является выявление нарушений миграционного законодательства, пресечение каналов незаконной миграции.
Уже выявлено более 60 административных правонарушений. 20 из них связаны с порядком осуществления трудовой деятельности и незаконного привлечения иностранцев к работе. Также установлены три факта фиктивной постановки граждан других государств на миграционный учет и деяния, способствующие нелегальной миграции. По этим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщили в региональном УМВД.