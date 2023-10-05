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22:30, 5 октября 2023 года

На Орловщине создадут несколько тысяч дополнительных мест в школах

Этому поспособствует строительство новых учебных учреждений и ремонт имеющихся.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области в 2023 – 2026 годах планируется создать свыше 4,5 тысячи дополнительных мест в школах. Этому поспособствует строительство новых учебных учреждений и ремонт имеющихся.

Как сообщает региональный информационный портал, до конца текущего года будет достроена школа на 1225 мест на улице Зеленина. В следующем году два аналогичных по вместимости учебных учреждения начнут возводить в деревне Жилина на улице Родзевича-Белевича. На 2024 – 2026 годы запланировано строительство школы в деревне Овсянниково на 550 мест.

Уже введен в эксплуатацию новый корпус к школе №2 в Ливнах. Это позволило отказаться от второй смены в учебном заведении.
Одновременно продолжится ремонт существующих школ. В 2018 – 2022 годах проведен капремонт в 35 учреждениях, в том числе в прошлом году выполнен ремонт в двух общеобразовательных учреждениях.

В 2023-м году ведется капремонт кровель Кромской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ОВЗ и ливенского лицея имени Булгакова.

В рамках этого соглашения Орловщины и Минпросвещения РФ в 2022 – 2025 годах регион получит субсидию из федерального бюджета на софинансирование расходов по модернизации школьных систем образования. В рамках этого соглашения предусмотрен капремонт и оснащение современным оборудованием шести школ. Завершены работы в Селезневской и Краснооктябрьской школах. Практически отремонтировано здание начальной школы Дросковской СОШ.

До конца года завершат обновление Урыновской школы. В 2024 – 2025 годах капитально отремонтируют Хотынецкую СОШ и СОШ №2 в поселке Нарышкино.


Артем Ежаков
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