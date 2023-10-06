В строящемся футбольном манеже Орла появилась искусственная трава
Работы на объекте продолжаются.
Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области
В Орле в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" строится футбольный манеж. На объекте уже появилась искусственная трава. Чтобы подготовить поле, понадобится 10 дней.
Также возводится четырехэтажный административный корпус. Как сообщает региональный информационный портал, он готов на 95%. Здесь идет электромонтаж, отделка, пусконаладка, благоустройство территории.