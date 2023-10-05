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21:00, 5 октября 2023 года Луганские студенты покорили туристический маршрут в Орловской области Активный отдых ребят стал возможен в рамках проекта "Орел для самых активных".







В Орловскую область приехали лучшие студенты из разных вузов Луганска. Ребята познакомились, осмотрели достопримечательности и побывали в Вяжах.



На второй день луганчане прошли маршрут, специально разработанный для активного отдыха – пять километров на байдарках, девять километров на велосипедах а также "Тропа героев".



Это уже седьмая группа, которая приехала в Новосиль по программе "Больше чем путешествие". Проект "Орел для самых активных" получил право принимать группы со всей России, выиграв конкурс.



В рамках проекта за два осенних месяца Орловщину увидят более 200 человек из разных регионов страны.





Татьяна Тимохина



