Луганские студенты покорили туристический маршрут в Орловской области

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21:00, 5 октября 2023 года
Луганские студенты покорили туристический маршрут в Орловской областиАктивный отдых ребят стал возможен в рамках проекта "Орел для самых активных".
В Орловскую область приехали лучшие студенты из разных вузов Луганска. Ребята познакомились, осмотрели достопримечательности и побывали в Вяжах.
На второй день луганчане прошли маршрут, специально разработанный для активного отдыха – пять километров на байдарках, девять километров на велосипедах а также "Тропа героев".
Это уже седьмая группа, которая приехала в Новосиль по программе "Больше чем путешествие". Проект "Орел для самых активных" получил право принимать группы со всей России, выиграв конкурс.
В рамках проекта за два осенних месяца Орловщину увидят более 200 человек из разных регионов страны.
Татьяна Тимохина
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