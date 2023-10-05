Орловские специалисты помогут Троицкому району ЛНР пройти отопительный сезон
Об этом сообщает региональный информационный портал.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловская область продолжает оказывать всестороннюю поддержку подшефному Троицкому району Луганской Народной Республики. В рамках этой помощи принято решение о постоянном нахождении на территории Троицкого района представителей орловских муниципальных образований на период прохождения отопительного сезона.
На базе АО "Орелгортеплоэнерго", АО "Орелоблэнерго", МПП ВКХ "Орелводоканал", МУП "Водоканал" Мценска и МУП "Водоканал" Ливен есть полностью обеспеченные материально-техническими средствами постоянные аварийно-восстановительные бригады. При необходимости, они будут командированы в Троицкий район для оказания помощи.