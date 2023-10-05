В Орле спилят пострадавший дуб на бульваре Победы

Экспертная комиссия, изучающая пострадавший дуб на бульваре Победы, пришла к выводу о том, что дерево неустойчиво, его сердцевина превращена в труху, начался необратимый процесс гниения корневой системы. В связи с этим специалисты пришли к выводу – дуб нужно спилить.
В мэрии Орла попросили граждан не приближаться к дереву из-за его аварийности. Также в городской администрации подчеркнули – если дуб упадет, то заденет пешеходную зону.
На месте дерева могут посадить саженец Тургеневского дуба. Ведутся переговоры о получении саженца.
Напомним, что дубу было больше 160 лет. Его посадили в честь отмены крепостного права.